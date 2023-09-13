В Курганской области мужчина издевался над сожительницей, используя ножницы
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В Курганской области мужчина поссорился с сожительницей, а потом издевался, используя ножницы. Суд назначил несколько месяцев исправительных работ.
Подробности сообщает сайт Ura.ru.
Во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной произошла ссора. Сожитель решил попугать партнершу – взял на кухне ножницы и попытался порезать.
Сначала он схватил женщину за голову, а потом стал наносить раны. У пострадавшей обнаружили резаную рану полости рта, а также ссадины и кровоподтеки на лице.
Мужчине назначили исправительные работы сроком 10 месяцев. Также из его зарплаты будут вычитать 10% в пользу государства.
Ранее он был судим. Свою вину мужчина признал полностью.
Несколько дней назад сообщалось, что на Камчатке ревнивый мужчина зарезал сожительницу, когда она пыталась защитить знакомого.