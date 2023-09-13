В Курганской области мужчина издевался над сожительницей, используя ножницы

В Курганской области мужчина поссорился с сожительницей, а потом издевался, используя ножницы. Суд назначил несколько месяцев исправительных работ.

Подробности сообщает сайт Ura.ru.

Во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной произошла ссора. Сожитель решил попугать партнершу – взял на кухне ножницы и попытался порезать.

Сначала он схватил женщину за голову, а потом стал наносить раны. У пострадавшей обнаружили резаную рану полости рта, а также ссадины и кровоподтеки на лице.

Мужчине назначили исправительные работы сроком 10 месяцев. Также из его зарплаты будут вычитать 10% в пользу государства.

Ранее он был судим. Свою вину мужчина признал полностью.

Несколько дней назад сообщалось, что на Камчатке ревнивый мужчина зарезал сожительницу, когда она пыталась защитить знакомого.