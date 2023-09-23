В Москве задержали «свиного трансплантолога»

В московском районе Новокосино произошел интересный инцидент. Мужчина разозлился на соседа и решил его запугать свиной головой.

Как пишет Telegram-канал SHOT, 34-летний мужчина собрался отомстить своему соседу, с которым у него были постоянные конфликты. Недолго думая, он отправил ему странную посылку. В пакете оказалась отрубленная свиная голова.

Получатель был настолько шокирован и напуган этим действием, что обратился в полицию. Полиция быстро выявила отправителя и прибыла к его дому. В холодильнике мужчины было обнаружено еще четыре пакета с головами свиней.

Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время они выясняют, как он получил все инструменты для устрашения и кому еще они могли быть отправлены.

Ранее мы писали, что 53-летняя женщина, выпив алкоголь, зарезала сожителя ножом во время конфликта.