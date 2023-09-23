13:43, 23 сентября 2023
1 мин.
Пьяная женщина зарезала 52-летнего сожителя
В Подмосковье 53-летняя женщина зарезала сожителя ножом из-за конфликта.
В Подмосковье произошло убийство, когда женщина зарезала своего гражданского мужа ножом. Это случилось в городе Павловский Посад во время пьяного конфликта.
Известно, что мужчине было 52 года, а женщине — 53. Они распивали алкогольные напитки. Внезапно в ходе разговора случился конфликт, пишет Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.
Разъяренная женщина не смогла стерпеть обиды и схватила кухонный нож. Она нанесла мужчине несколько ударов в область грудной клетки.
Отмечается, что в результате полученных ранений мужчина скончался. Подозреваемая была задержана и помещена под стражу.
Ранее мы писали, что мужчина залез в окно, изнасиловал и ограбил спящую женщину.
Источник фото:freepik
Автор:Галина СьюТеги: