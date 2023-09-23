Пьяная женщина зарезала 52-летнего сожителя

В Подмосковье произошло убийство, когда женщина зарезала своего гражданского мужа ножом. Это случилось в городе Павловский Посад во время пьяного конфликта.

Известно, что мужчине было 52 года, а женщине — 53. Они распивали алкогольные напитки. Внезапно в ходе разговора случился конфликт, пишет Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

Разъяренная женщина не смогла стерпеть обиды и схватила кухонный нож. Она нанесла мужчине несколько ударов в область грудной клетки.

Отмечается, что в результате полученных ранений мужчина скончался. Подозреваемая была задержана и помещена под стражу.

Ранее мы писали, что мужчина залез в окно, изнасиловал и ограбил спящую женщину.