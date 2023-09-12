Подозреваемый в изнасиловании ребенка в детдоме петербуржец ранее домогался сестры

В Санкт-Петербурге подросток, которого подозревают в изнасиловании 13-летнего воспитанника детдома, ранее домогался сестры. Появилась информация о том, что на 17-летнего парня три года назад уже поступала жалоба от девочки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, тогда в отношении юноши даже возбудили уголовное дело по факту изнасилования сестры. Но через два года дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Недавно случился еще один инцидент. СМИ пишут, что в этот раз подросток выбрал 13-летнего воспитанника-инвалида с умственной отсталостью. Ребята были в одном приюте. Они заперлись в комнате, где старший совратил младшего. Отмечается, что ребенок не мог оказать сопротивление из-за состояния здоровья.

Появились подробности пребывания подозреваемого в детдоме. Оказалось, что 16 августа он вернулся из детской психиатрической клиники, где полгода проходил лечение. После случившегося его снова положили в клинику и могут признать недееспособным инвалидом. На него также заявили в суд.

Ранее мы писали о том, как в Челябинской области задержали мужчину, домогавшегося до 10-летнего мальчика. Отмечается, что россиянин пытался принудить ребенка к половому акту. Несовершеннолетний был в гостях у своего родственника, и до наступления ночи ничего не предвещало беды. Когда же все легли спать, мужчина стал приставать к мальчику.