Растлевали всей семьей: выяснились подробности насилия над девочкой в одном из поселков Подмосковья

Отчима, мать и брата из поселка в Подмосковье заподозрили в растлении девочки долгие годы. Насилие началось в 6 лет, сейчас пострадавшей 16-ть.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Издание выяснило, что 20 февраля был задержан 33-летний отчим девочки. Он является инвалидом первой группы, готовился к операции на почках. С ним в полицию доставили мать девочки.

Известно, что у семьи есть мини-ферма. Отчим воспитывал падчерицу и пасынка. Семья считалась благополучной.

Выяснилось, что с 2013 года мужчина совершал насильственные действия в отношении девочки, а также осуществлял видеосъемку, материалы распространял в интернете. Мать девочки помогала супругу в этом.

Был задержан также старший сын – его заподозрили в причастности к преступлению. Молодому человеку 20 лет.

Ранее сообщалось о задержании 72-летнего пенсионера в Крыму, который отправлял подросткам интимные фото.