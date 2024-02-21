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Опубликовано 21 февраля 2024, 19:01
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Растлевали всей семьей: выяснились подробности насилия над девочкой в одном из поселков Подмосковья

В Подмосковье отчима, мать и брата заподозрили в растлении девочки долгие годы.
Растлевали всей семьей: выяснились подробности насилия над девочкой в одном из поселков Подмосковья

© Freepik

Отчима, мать и брата из поселка в Подмосковье заподозрили в растлении девочки долгие годы. Насилие началось в 6 лет, сейчас пострадавшей 16-ть.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Издание выяснило, что 20 февраля был задержан 33-летний отчим девочки. Он является инвалидом первой группы, готовился к операции на почках. С ним в полицию доставили мать девочки.

Известно, что у семьи есть мини-ферма. Отчим воспитывал падчерицу и пасынка. Семья считалась благополучной.

Выяснилось, что с 2013 года мужчина совершал насильственные действия в отношении девочки, а также осуществлял видеосъемку, материалы распространял в интернете. Мать девочки помогала супругу в этом.

Был задержан также старший сын – его заподозрили в причастности к преступлению. Молодому человеку 20 лет.

Ранее сообщалось о задержании 72-летнего пенсионера в Крыму, который отправлял подросткам интимные фото.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
семья
насилие
дети