В Москве задержали отца, который взял 12-летнюю дочь на отдых в Турцию и заставлял раздеваться в номере

В Москве задержали отца, который взял 12-летнюю дочь на отдых в Турции и заставлял раздеваться в номере. Мужчина бил ребенка ремнем и снимал все на камеру.

Подробности сообщает mk.ru.

Отмечается, что 45-летний мужчина развелся с женой и почти не общался с ней, но поддерживал отношения с дочкой. Один из выездов отца и дочери за границу превратился для школьницы в ад. Мужчина заставлял ребенка раздеваться, а ролик отправил экс-супруге, она обратилась в следственные органы, отца задержали и заключили под стражу.

Еще одного извращенца разоблачили в начале недели. От его рук пострадал 5-летний сын. Когда мама мальчика попросила экс-мужа посидеть с ребенком, тот стал приставать к сыну. У ребенка сильная психологическая травма. Сам 43-летний мужчина отрицает вину.

Ранее сообщалось, что против бывшего мужа певицы Кати Самбуки могут возбудить уголовное дело о педофилии.