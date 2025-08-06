Против бывшего мужа Кати Самбуки могут возбудить уголовное дело о педофилии

В отношении бывшего мужа певицы Кати Самбуки – продюсера Боба Джека - могут возбудить уголовное дело о педофилии. Этого добивается активистка Анастасия Даниленко.

Подробности узнал NEWS.ru.

Даниленко занимается поиском девушек, которые могли оказаться жертвами растления. По ее словам, «отклики были», сейчас она разбирает обращения.

«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со следственным комитетом», - сказала активистка.

Джек прислал ей досудебную претензию, требуя удалить интервью с 17-летней блогершей Аней HAWKA. В беседе она рассказала об отношениях с ним.

Напомним, Катя Самбука забеременела от Джека в возрасте 15 лет. Девушка была с ним в отношениях 10 лет и сбежала вместе с ребенком. Певица рассказывала о насилии со стороны продюсера.

Ранее сообщалось, что желающий жениться на 9-летней украинке гражданин Великобритании оказался педофилом в розыске.