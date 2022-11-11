В Москве задержали ОПГ, укравшую 60 млн рублей у покойников

Полицейские Москвы совместно с ФСБ задержали на территории трех регионов страны девять человек. Их подозревают как минимум в 50 фактах хищения более 60 млн рублей с банковских счетов умерших людей.

Сообщается, что злоумышленники незаконно получали доступ к личным кабинетам мобильных банков покойников и переводили деньги на подконтрольные счета. Распределение полученных средств производилось между участниками группировки.

Преступников удалось задержать на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым. Представитель МВД России Ирина Волк сказала, что среди них есть предполагаемый главарь ОПГ.

При задержании были проведены обыски, в ходе которых изъяли базу данных с реквизитами банковских счетов умерших людей, сим-карты, более десятка банковских карт, 20 мобильных телефонов и пять ноутбуков.

Семь участников уголовного дела проходят по статье о краже. Двум остальным фигурантам предъявлено обвинение в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что на днях состоялся суд по уголовному делу «казанского стрелка» Ильназа Галявиева Заседание было прервано пожарной тревогой.