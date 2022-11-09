13:22, 09 ноября 2022
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Процесс над Ильназом Галявиевым прервало письмо, из-за которого судья не стал зачитывать решение
В Верховном суде Татарстана, где сегодня начался процесс над «казанским стрелком» Ильназом Галявиевым, прервали заседание. Это произошло, когда судья начал зачитывать постановление.
В здании объявили пожарную тревогу, началась эвакуация. Приставы вывели из помещения всех присутствующих.
Причиной прекращения судебного заседания стало поступившее на электронную почту письмо с угрозами. Автор сообщения требовал освободить Галявиева, в противном случае он обещал взорвать здание.
Напомним, Ильназ Галявиев обвиняется в убийстве 9 человек в гимназии. Преступление было совершено в мае 2021 года – бывший ученик вошел в школу и открыл стрельбу из дробовика. Погибли семеро детей и двое учителей, более 20 человек пострадали.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Татар-информ
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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