«Ими были преимущественно девочки»: обвиняемый в педофилии мужчина написал книгу о связи с детьми

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в педофилии жителя. Им оказался 34-летний мужчина, работавший вожатым в лагере и проходивший обучение на педагога. Как оказалось, у него была написана целая книга о взаимоотношениях с детьми, в которой глава была посвящена его собственной истории. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, обвиняемый распространял свои труды по Сети совершенно бесплатно. В части с автобиографией он описывал, как сближался с чужими сыновьями и дочерями в лагере, как учил их играть в шашки, бадминтон, настольный теннис. Также мужчина делился, что часто оставался с ребятами наедине и обсуждал с ними различные проблемы.

«В 2022 году я уделял внимание более чем сотне детей. Ими были преимущественно девочки. А сколько таких было еще в моей жизни за последние четыре года!» - сказано в книге.

Кроме того, екатеринбуржец признавался, что его уже пытались обвинить в педофилии. В этом он винит «безумных родителей» детей, которые ходили в его собственный лагерь. По его словам, ему было больно, но он держался мужественно, пока шло следствие.

В этот же раз заявление на мужчину снова написали родные ребенка. Они утверждают, что подозреваемый надругался над ним в Чкаловском районе.

Ранее в Архангельской области по подозрению в педофилии задержали экс-профессора Геннадия Дерягина.