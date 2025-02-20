Опубликовано 20 февраля 2025, 15:181 мин.
В Москве за растление учеников задержали преподавателя танцев и английского
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В Москве задержали 39-летнего преподавателя танцев и английского языка. Мужчину заподозрили в растлении учеников.
Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.
Мужчина работал в московском центре досуга и спорта. Предположительно, жертвами педагога стали мальчики 12 и 13 лет.
Учитель совершал развратные действия как в самом учебном центре, так и в своей квартире.
Его задержал СОБР. Преподавателя обвинили в растлении лиц, не достигших 14 лет.
Ранее сообщалось, что в Петербурге восьмиклассника заподозрили в растлении 13-летней девочки. Однако арестовывать не стали в силу возраста.