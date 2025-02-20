В Москве за растление учеников задержали преподавателя танцев и английского

В Москве задержали 39-летнего преподавателя танцев и английского языка. Мужчину заподозрили в растлении учеников.

Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

Мужчина работал в московском центре досуга и спорта. Предположительно, жертвами педагога стали мальчики 12 и 13 лет.

Учитель совершал развратные действия как в самом учебном центре, так и в своей квартире.

Его задержал СОБР. Преподавателя обвинили в растлении лиц, не достигших 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге восьмиклассника заподозрили в растлении 13-летней девочки. Однако арестовывать не стали в силу возраста.