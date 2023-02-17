В Москве взрослый мужчина похитил школьницу из-за желания жениться на ней

В Москве мужчина похитил школьницу прямо у стен образовательного учреждения. Как сообщило издание РЕН ТВ, он был влюблен в девушку и желал на ней жениться.

Преступление было совершено на Вяземской улице столицы. По словам родственников 11-классницы, до школы ее подвозил дядя. Но как только она вышла из машины, тут же пропала.

О местонахождении девушки стало известно довольно быстро. Злоумышленник сам позвонил родителям возлюбленной и сообщил, что она находится у него. Удалось установить также личность похитителя. Им является некий гражданин Равшан М.

Узнав, что дочь находится в руках преступника, обеспокоенный отец сразу обратился в полицию. Выяснилось, что он знал о существовании Равшана, так как он уже приходил к нему и просил руки 11-классницы, однако получил отказ. Именно поэтому мужчина и решил предпринять активные действия и похитить свою любовь.

Ранее появилась информация, что в последнее время мужчины все чаще стали обращаться к гадалкам с просьбами приворожить ту или иную девушку. Особенно запросы на привороты увеличились ко Дню святого Валентина.