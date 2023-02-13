Российские мужчины массово идут к колдуньям за любовными приворотами

Когда мужчины начинают чувствовать себя в опасности, они рвутся не на линию огня, а к домашнему очагу. Психолог – об увлечении россиян магией

В канун Дня всех влюбленных российские мужчины все чаще обращаются к гадалкам и ведунам за приворотным зельем.

Как пояснила журналистам специалист в области магии Алла Терпугова, россияне сопоставили календари и пришли к выводу, что этот магический день - не только праздник католического Святого Валентина, но и древнерусского языческого бога Велеса.

В результате сформировалось мнение, что Велес – Бог мудрости и покровитель любви, а Валентин – одно из его земных воплощений.

Как сообщает MK.ru, эжзотерик признает, что 14 февраля в самом деле «магически ёмкий», и заключенная в нем энергия может помочь мужчине подобрать суженную, способную, при случае, вывести из любой беды.

К нам зачастили люди состоятельные, успешные… Этот контингент прежде только на ритуалы преумножения богатства ходил, – говорит Терпугова.

А вот семейный психолог Елизавета Калитина объясняет феномен так: когда мужчины начинают чувствовать себя в опасности они рвутся к домашнему очагу.