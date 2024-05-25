В Челябинске кот по кличке Беляш выжил после 10-минутного замачивания в стиральной машине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Хозяйка пушистика закинула вещи в стирку на режим замачивания, а через 10 минут обнаружила, что ее питомца нигде нет. В какой-то момент она услышала странные звуки, доносящиеся из ванной. Когда россиянка подошла к машинке, то увидела, что ее кот находится в барабане вместе с вещами.

Девушка сразу же вытащила животное из машинки и повезла его в ветеринарную клинику. И, хотя коту удалось не захлебнуться от воды и не получить серьезные повреждения, медики оценили его состояние как тяжелое. Температура тела питомца была крайне низкой, а его артериальное давление не определялось.

Ветеринары стабилизировали состояние кота и на следующий день отправили его домой вместе с хозяйкой. По словам врачей, такой случай уже не первый на их практике. Дело в том, что коты любят находить темные и теплые места для сна, такие как шкафы, ящики и даже стиральные машины.

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