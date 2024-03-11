В Москве взорвалась посылка в отделении Почты России

В Москве взорвалась посылка при разгрузке в отделении Почты России. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что инцидент произошел рано утром 11 марта во время разгрузки машины на улице Летчика Бабушкина, 38. Как утверждается, сотрудники почты услышали громкий хлопок, из посылки пошел дым, а внутри нее обнаружили зеленую гранату.

На место происшествия были вызваны экстренные службы. В результате осмотра посылки установлено, что сработала страйкбольная граната. В настоящее время угрозы нет. Правоохранительные органы связываются с отправителем и получателем посылки.

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