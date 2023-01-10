В Москве врачи спасли школьника, который прилип языком к столбу

В Москве с 11-летним школьником произошел неприятный инцидент, о котором часто предупреждают взрослые. Ребенок решил провести эксперимент на морозе и прилип языком к столбу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Маленький житель района Алтуфьево не последовал советам и оказался в затруднительном положении. Он прилип языком к столбу и не смог самостоятельно его отлепить. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.

Сообщается, что врачи освободили школьника и передали его полицейским. Они были обеспокоены тем, что он находился на улице без присмотра взрослых. Правоохранители отвели ребенка к матери.

Спасатель в интервью «Газете.Ru» рассказал, что подобную проблему взрослые могут решить самостоятельно, без вызова экстренных служб.

«Можно отогреть теплым дыханием. Сложить руки рупором и дышать на то место, где прилип язык. Чем больше людей это делает, тем больше потоков теплого воздуха, соответственно, ребенок быстрее освободится», — рассказал Сергей Ковалев.

Место соприкосновения языка и металла можно полить водой. Это второй способ. Но специалист предупреждает, что нельзя пользоваться зажигалкой или пытаться оторвать язык от металла резким рывком.

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