Врачи извлекли из живота пациентки марлевую салфетку, оставленную хирургами во время операции три года назад

У жительницы Красноярского края врачи обнаружили в брюшной полости оставленную три года назад во время операции марлевую салфетку. Несколько лет женщина мучилась от болей в животе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной службе судов.

Жительница города Канск в 2021 году перенесла операцию, после которой ее состояние не стало лучше — у нее появились постоянные боли в животе. Женщина прошла несколько обследований, ей сделали КТ, МРТ и УЗИ. После консультации у хирургов у нее заподозрили рак.

К 2024 году ее состояние не улучшалось. Более того, у нее поднималась температура до 40 градусов. С этим она попала в Красноярскую краевую больницу. Там ей провели повторную операцию, в ходе которой медики обнаружили в ее брюшной полости инородное тело.

Им оказалась марлевая салфетка размером 20 на 30 см. После проверки выяснилось, что именно оставленный в прошлый раз предмет стал причиной ухудшения ее состояния.

Сообщается, что женщине выплатили компенсацию в 650 тысяч рублей и возместили затраты на платные медицинские услуги и судебные издержки.

