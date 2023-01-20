В Москве врачи извлекли из тела 9-летней девочки голову куклы Леди Баг

В московском районе Кунцецо девятилетняя девочка засунула в себя голову куклы. Пострадавшая была доставлена в больницу за медицинской помощью. Малышка не смогла объяснить, зачем расчленила игрушку.

Инцидент произошел 19 января. Школьница отправилась умываться перед сном и закрылась в ванной. А через несколько минут ее мама услышала крик. Открыв дверь, женщина увидела плачущую дочь. Девочка призналась, что оторвала голову пластиковой куклы и засунула в себя. Игрушка была одной из ее любимых, так как представляла из себя супергероиню-подростка из мультипликационного сериала «Леди Баг и Супер Кот». Малышка была поклонницей анимации, но это никак не объясняет ее поступок.

Матери не удалось самостоятельно извлечь деталь куклы, поэтому она обратилась к специалистам. В больнице врачи достали предмет при помощи инструментов. Сейчас девочка в полном порядке.

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