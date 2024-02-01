В Москве возбуждено уголовное дело после избиения подростка на квесте

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении актеров квеста, которые избили до синяков 15-летнего подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметил собеседник.

Известно, что 20 января школьник проходил сложный квест, во время которого задействованные в этом аниматоры причинили ему телесные повреждения.

Напомним, у подростка диагностировали многочисленные ушибы во время квеста с участием актеров. Указывалось, что во время прохождения заданий задействованные в этом аниматоры дотрагивались до школьника руками и толкали в темноте. После на теле подростка появились многочисленные синяки. Более того, на следующее утро он не смог встать с кровати и начал жаловаться на сильную боль в спине.

В результате обследования в больнице выяснилось, что у мальчика защемило нерв. Однако отец ребенка указывал на то, что у него еще в детстве выявили состояние, при котором практически от любого прикосновения образуются гематомы.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае нетрезвый мужчина накинулся на 16-летнего школьника из-за расстегнутой куртки и избил его.