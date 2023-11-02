В Москве восьмиклассница попала в больницу с разбитой головой после квеста

В Москве ученица восьмого класса травмировалась во время посещения квеста на северо-востоке города. Родственница пострадавшей рассказала, что именно случилось в тот день в игровом центре. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент с 14-летней школьницей произошел вечером 31 октября. Она и еще три сверстницы пошли на квест «Час дьявола». Родители проводили их до здания, а сами вернулись в машину, так как им запретили присутствовать во время игры. В течение часа участницы ходили по разным комнатам со спецэффектами, свет включался и выключался, также предполагался тактильный контакт с актерами за руку.

Во время квеста девочка села на кровать и отпрянула назад, ударившись затылком. Оказалось, что из стены торчала железная конструкция. Школьница не стала ничего говорить сотрудникам и подругам, квест завершился. После игры ее спросили о здоровье, но она ответила, что все нормально. Только на улице девочка решилась признаться матери, что чувствует головокружение и боль. Родители сначала подумали, что это из-за спецэффектов, но увидели на затылке дочери кровоточащую рану.

На место вызвали скорую помощь. Пострадавшей промыли рану и забинтовали голову, после чего госпитализировали. Ей диагностировали среднюю тяжесть сотрясения головного мозга, а также рассечение мягких тканей затылочной области длиной в 3 сантиметра и глубиной 1 сантиметр. После того, как рану зашили, на всякий случай девочке сделали прививку от столбняка.

На следующий день мать обратилась в полицию, где уже начали проверку. По словам родителей, их дочь уже была на подобных квестах, и все проходило благополучно.

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