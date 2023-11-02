«От меня горелым запахло»: в Новосибирске пассажирку троллейбуса ударило током

В Новосибирске женщина получила удар током во время поездки в троллейбусе. По признанию пострадавшей, от нее даже запахло горелым. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

Как стало известно, все произошло в троллейбусе №2 на остановке у вокзала «Новосибирск-Главный». Местная жительница вошла в общественный транспорт на конечной и тогда почувствовала, что по ее телу прошел ток.

«Ударило так, что от меня горелым запахло», - поделилась сибирячка.

Второй пострадавшей оказалась собака. Когда животное начало заходить в троллейбус вслед за хозяйкой, его ударило током до визга. «Собака аж тряслась», - рассказала собеседница издания.

По словам женщины, хозяйка тут же вынесла питомца из транспорта на руках, но он все равно задел задними лапами ступеньки. После произошедшего она обратилась в диспетчерскую службу «Горэлектротранспорта».

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