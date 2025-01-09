В Москве вор ограбил квартиру бизнесменов на 23 млн рублей

В Москве 22-летний грабитель похитил из четырехкомнатной квартиры 23 млн рублей. Об этом 9 января сообщил РЕН ТВ.

Как отмечает канал, кража произошла еще до Нового года, 19 декабря. Злоумышленник проник в квартиру и похитил из шкафа валютные сбережения в размере 130 тыс. долларов (примерно 13 млн рублей) и ювелирные изделия стоимостью 10 млн рублей. При этом сделал все молодой вор филигранно:

«Замки входной двери и окна не повреждены. Порядок в квартире также не был нарушен», — приводит РЕН ТВ слова источника.

К счастью, личность преступника удалось оперативно установить. Он уже задержан, проводятся следственные мероприятия.

Несколько дней назад стало известно, что воры обнесли квартиру актрисы Юлии Паршуты в центре Москвы. Утверждается, что только наличных денег было похищено не менее 3 млн рублей.