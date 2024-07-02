В Москве во время движения на крыше автобуса произошел взрыв: водитель в тяжелом состоянии

В Москве на Ижорском проезде на крыше одного из автобусов взорвался газовый баллон. Водитель серьезно пострадал. Он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, взрыв произошел, когда общественный транспорт подъехал к остановке. Осколки разлетелись на несколько метров. Кроме водителя, травмы получил один из пассажиров. Он смог самостоятельно выбраться из салона.

Telegram-канал Readovka сообщает, что сейчас на место ЧП стягиваются экстренные службы и очевидцы. После взрыва резервуар обнаружили в соседнем дворе. А переднюю часть автобуса разворотило.

На данный момент проезд перекрыт. «Мосгортранс» устанавливает все обстоятельства происшествия. Пока информация о новых пострадавших не поступала.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Стерлитамаке. Все случилось во время ремонтных работ. Из здания были эвакуированы 80 жильцов. Сейчас там находиться опасно из-за огромных трещин, расползающихся по стенам.