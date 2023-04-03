В Москве в переходе станции метро «Нагатинская» 50-летнего мужчину ударили ножом

Ночью в Москве в переходе станции метро «Нагатинская» 18-летний парень ударил ножом в спину 50-летнего мужчину. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В переходе станции «Нагатинская» между тремя знакомыми и злоумышленником возник словесный конфликт. В ходе выяснения отношений задержанный нанес одному из оппонентов, 50-летнему уроженцу Ставропольского края, удар в область спины предметом, похожим на нож», – подчеркнули в пресс-службе.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях было видно, что друзья пострадавшего еще какое-то время хотели затеять драку с нападавшим, но потом приняли решения отпустить обидчика. Раненый человек в это время держался за спину.

Полицейские сообщили, что после происшествия 18-летний парень сбежал и выбросил нож по дороге. Но сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступника и найти оружие.

Потерпевшего доставили в больницу. Врачи диагностировали тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас идет следствие и подозреваемого заключили под стражу.

Ранее мы писали о том, как в Московской области мужчина застрелил сына и отсек ему руку во время ссоры. Жестокое убийство удалось раскрыть по горячим следам. Правоохранители задержали 68-летнего пенсионера, который является отцом покойного. Он признался, что они с сыном поссорились, и он застрелил его из ружья.