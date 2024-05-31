В Москве умер мужчина, нашедший в квартире гражданскую жену без глаз и одного уха

В Москве умер мужчина, который нашел гражданскую жену в квартире без глаз и одного уха. Он скончался на следующий день.

Об этом сообщает ИА Регнум.

28 мая в квартире на Земляном валу мужчина нашел тело гражданской жены. Он вызвал скорую, за медиками приехали следователи и полиция.

По информации источника издания, у женщины отсутствовали глазные яблоки и одно ухо, на теле были гнилостные пятна. Тело находилось на диване, женщина была одета. Установлено, что смерть носит некриминальный характер.

Тело увезли в морг на вскрытие, мужчина остался в квартире прибраться. Ночью он вызвал скорую, так как почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, а на следующий день мужчина скончался от сердечной недостаточности.

Умерший был грузчиком, квартира, где он жил с женщиной, принадлежала матери.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли мумию мужчины у автосалона. Тело 10 месяцев пролежало на месте и сильно сгнило.