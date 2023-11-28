У родителей отравившейся наркотиками девочки появилась своя версия случившегося

Родители отравившейся наркотиками двухлетней девочки в Красногорске озвучили свою версию произошедшего. По их словам, ребенок мог дотронуться до чего-то в такси.

Подробности приводит сайт mk.ru.

По словам взрослых, 25 ноября они гостили у свекрови в коммунальной квартире в Москве. Вечером семья вернулась в Красногорск.

Дома родители заметили странное поведение у дочери: она была перевозбуждена. Потом девочку стало шатать, она начала сипеть. Соседи предложили отвезти ее в больницу на своей машине.

Девочку доставили в частную клинику, она была без сознания. У ребенка взяли анализы: в моче выявили метадон.

Взрослые предположили, что дочь могла дотронуться до чего-то в такси и облизать пальцы. Кроме того, бабушка принимает лекарства, которые также могли содержать некие вещества.

Об отравлении ребенка сообщалось 27 ноября. Говорилось, что ее привезли в больницу в тяжелом состоянии. К расследованию инцидента подключилась полиция. Сейчас с ребенком все в порядке, девочка выписана.