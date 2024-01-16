В Москве учителя истории задержали по подозрению в совращении шестиклассницы

В Москве задержали учителя истории одной из школ. Мужчину подозревают в совращении ученицы шестого класса. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника, в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Она рассказала, что на протяжении некоторого времени педагог вел с 13-летним подростком интимную переписку. Ее родительница как раз и обнаружила, причем совершенно случайно при проверке телефона дочери. Также она сообщила, что на одном диалоге в Сети мужчина не остановился и надругался над школьницей.

После полученной информации сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Пока данных о возбуждении уголовного дела нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Подмосковье на актера мюзикла «Спящая красавица» возбудили уголовное дело за «игру в уролога» с ребенком. Студент домогался несовершеннолетнего в гримерке, а после предлагал ему продолжить в подвале. Мальчик за старшим товарищем не пошел, вместо этого он отправился к родителям и рассказал им о случившемся.