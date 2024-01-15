На актера из «Спящей красавицы» возбудили уголовное дело за «игру в уролога» с 9-летним ребенком

На актера театра в Орехово-Зуево возбудили уголовное дело после того, как он «поиграл в уролога» с девятилетним ребенком. Испуганный действиями молодого человека мальчик рассказал обо всем родителям, и теперь подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в Зимнем театре в Подмосковье готовили мюзикл «Спящая красавица». В нем участвовал школьник, которого родные отдали в кружок. Его коллегой по сцене был 18-летний студент, который в какой-то момент стал обращать излишнее внимание на юного артиста. В день очередной репетиции подозреваемый встретился с ребенком в гримерке и предложил ему скоротать время за «игрой в уролога». Мальчик заинтересовался и согласился.

Закончив «развлечение», студент предложил школьнику позже продолжить играть, но уже в подвале. А так как игра ребенку не понравилась, он туда не пришел. Вместо этого он отправился к родителям и рассказал им о произошедшем. Взрослые же незамедлительно обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

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