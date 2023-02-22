В Москве «учитель года» снимал порнографию с девочками в стенах школы

Сотрудниками правоохранительных органов Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и предметов». Школьного педагога, лауреата конкурса «учитель года», подозревают в съемках порнографических роликов с участием девочек.

По информации ИА REGNUM, 39-летний педагог с февраля 2020 года по апрель 2021 года неоднократно приставал к ученице, делал с ней непристойные вещи и записывал это на камеру. Совращение происходило в стенах школы, а также на квартирах несовершеннолетней и мужчины.

Полиции удалось установить, что учитель записывал на видео не только одну девочку. К другой ученице он приставал еще в 2019 году, и по этому случаю возбуждено второе уголовное дело.

Отмечается, что московский педагог на протяжении долгого времени входил в список «Топ-50 учителей РФ и СНГ».

Ранее стало известно о жестоком уроке биологии в городе Алматы. Преподаватель по просьбе школьников решил провести практическое занятие, на котором подростки убили и расчленили морскую свинку. Происходящее ученики записали на видео и выложили в Сеть.