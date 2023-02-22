В Алматы школьники расчленили морскую свинку и выставили видео жестокой расправы в Сеть

В одной из школ города Алматы произошел шокирующий инцидент, которым заинтересовались зоозащитники и сотрудники управления образования. Педагог по просьбе учеников провел занятие по разделу «Анатомия и физиология» и позволил им расчленить морскую свинку. Видео расправы над животным попало в Сеть. Об этом сообщает Экспресс К.

Ролики, где подростки проводят экзекуцию над морской свинкой, они распространили сами. Некоторые выкладывали процесс, как двумя ударами по голове убивают зверька, после чего разрезают его на части. А другие фотографировали внутренние органы. Так, один из школьников выложил снимок сердца животного и добавил к нему песню Jurek (Сердце) группы Ninety One.

Новости о необычном и жестоком занятии в 10-м классе быстро достигли ушей зоозащитников. Они стали возмущаться, и их поддержали другие неравнодушные жители Казахстана. Так скандал дошел до Алматинского управления образования.

Выяснилось, что урок был проведен по просьбе учащихся, но все вышло из-под контроля. С педагогами в учебном заведении была произведена беседа, чтобы больше не допускать подобных инцидентов. Также после произошедшего из школы уволилась учительница, которая согласилась на практическое занятие с расчленением. Отмечается, что она ушла по собственному желанию.

«Администрации школы дали рекомендации по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работы, формированию бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными», - сообщили в управлении образования.

Ранее стало известно о массовом отравлении в одной из школ Челябинска. Отмечается, что пострадали более 37 человек.