В Москве у матери 15 детей загадочно умер муж

У москвички и матери 15 детей, в отношении которой возбудили уголовное дело о торговле детьми, 16 лет назад погиб муж. Он умер при странных обстоятельствах.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Мужчина, работавший детским врачом-анестезиологом, скончался 16 лет назад – в 2007 году. Однажды он ушел из дома и не вернулся. Тело обнаружили спустя несколько дней – оно находилось в Москва-реке. Примечательно, но уголовное дело по факту смерти возбуждать не стали.

Напомним, 17 октября в Москве задержали женщину, на иждивении которой находятся 15 детей. По ее словам, пятеро детей приходятся родными. Однако прокуратура установила обратное – известно, что после 2010 года женщина не могла рожать после операции. Экспертиза показала, что это неродные дети. Двоих детей она могла получить от некой женщины и выдала их за своих. Вместе с матерью 15 детей задержали ее подругу. Женщина являлась организатором приюта для жертв домашнего насилия, который меньше месяца назад был закрыт из-за антисанитарии. Как оказалось, у нее тоже 15 детей.