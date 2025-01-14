В Москве у дома нашли мертвую 11-летнюю школьницу. Точная причина смерти не установлена – есть версия, что она покончила с собой.

О происшествии сообщает mk.ru.

Тело девочки обнаружили на северо-западе столицы – у дома на улице Полярная. Ее нашли около 16:00.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ школьница умерла, покурив вейп. 17-летняя девушка закрылась в туалете квартиры и долго не выходила. Родственники забили тревогу, пришлось выломать дверь. К этому моменту несовершеннолетняя оказалась мертва. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.