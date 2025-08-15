Просил денег и матерился: подростки из Санкт-Петербурга рассказали, как напали на двойника Ленина

Двое подростков из Санкт-Петербурга, которые в середине июля избили двойника Владимира Ленина рассказали, зачем они это сделали. Об этом пишет «Фонтанка».

Обоих парней, 14 и 13 лет, допросили в отделении полиции. По словам молодых людей, 54-летний двойник Ильича сам подошел к ним с просьбой о деньгах. Но когда получил отказ, начал нецензурно выражаться в их адрес.

По словам одного из школьников, после этого началась драка. Всего в ней участвовало трое подростков, каждый из них нанес петербуржцу по удару. После того, как мужчина потерял сознание, юноши сами привели его в чувство и поинтересовались, не нужно ли вызвать Скорую помощь. Они покинули место драки, когда мужчина отказался.

Как отметили в правоохранительных органах, 14-летний подросток задержан, так как достиг возраста уголовной ответственности. Второго после допроса передали законным представителям.

