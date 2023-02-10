В Москве трехлетний ребенок насмерть захлебнулся собственной рвотой во сне

В московским детском саду «Рябинушка» трехлетний мальчик умер во время тихого часа. Ребенок захлебнулся собственными рвотными массами во сне.

Трагедия произошло 9 февраля. Сообщается, что день в дошкольном учреждении проходил, как и обычно. Дети много играли, а, когда подошло время отдыха, поели и легли спать на тихий час. Через положенное время началось пробуждение, и сотрудники детского чада обнаружили в одной из кроваток мертвого ребенка.

Воспитательницы отметили, что мальчик не жаловался ни на какие проблемы со здоровьем и выглядел абсолютно нормально. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть. Предварительная причина – захлебнулся в собственной рвоте во сне. Точно сказать, от чего скончался ребенок, можно будет только после заключения судмедэксперта.

В ходе расследования удалось выяснить, что родители за день до трагедии давали сыну мороженое и пиццу. После смерти малыша его мама с папой находятся в подавленном состоянии. Также отмечается, что погибший мальчик был неединственным ребенком, но он был самым младшим. У его родителей остались еще два сына и дочь.

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