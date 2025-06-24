В Москве трехлетний ребенок едва не умер из-за попкорна в бронхе

В Москве трехлетний ребенок едва не умер после того, как поел попкорн. Кукурузное зерно застряло у малыша в бронхе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, пострадавший мальчик растет в многодетной семье. Его состояние начало ухудшаться после того, как родители дали ему попкорн. У ребенка поднялась температура, появился сильный кашель. Близкие предположили, что у него может быть пневмония, поэтому вызвали бригаду скорой помощи.

Маленького пациента доставили в больницу. Уже на диагностике медики выявили причину плохого самочувствия мальчика. Оказалось, что он случайно проглотил зерно, и оно застряло в левом бронхе. В организме малыша оно стало превращаться в попкорн, поэтому у него и появилась одышка.

Чтобы удалить зерно, врачи использовали бронхоскоп. После вмешательства ребенку стало лучше. Спустя 10 дней его выписали из больницы.

Ранее школьница из Измайлова проколола себя ножом при попытке разрезать арбуз.