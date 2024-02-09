В Москве телефонные мошенники потребовали арестовать журналиста Такера Карлсона, об этом сообщает ИА Регнум.

Полицейские получили странный звонок о минировании отеля утром 9 февраля. По словам злоумышленников, в здании, где проживал американский журналист Такер Карлсон, было заложено 50 кг тротила.

Чтобы разминировать здание, телефонные мошенники выдвинули требование: немедленно арестовать Такера Карлсона. Правоохранители отправились на проверку отеля, однако никакой взрывчатки обнаружено не было. К тому же американского журналиста арестовать бы не удалось — он вылетел в США еще 8 февраля.

Напомним, Карлсон прилетал в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Ранее журналист работал на американском телеканале Fox, однако в 2023 году его уволили после обвинений в распространении фейков.

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