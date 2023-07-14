В Москве сварщик, угрожая трубой, заставил уборщиц заняться сексом друг с другом

В Москве полицейские задержали сварщика из Киргизии за изнасилование двух сотрудниц клинингового агентства и принуждение их к занятию сексом друг с другом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на территории завода в 3-м Хорошевском проезде. 46-летний мигрант вызвал двух уборщиц, обещая заплатить хорошие деньги. Как только они приехали, он сразу запер их помещении, а затем приказал раздеться. Женщины отказались выполнять подобные просьбы, на что мужчина разозлился и нанес им несколько ударов трубой.

После этого пленницы вынуждены были согласиться на условия извращенца. Он, в свою очередь, изнасиловал их и принудил заняться сексом друг с другом. После этого мужчина отпустил двух пострадавших.

Уборщицы сразу подали заявление в полицию. На днях мигранта задержали и возбудили против него уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Угроза убийством». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что молодого грибника подозревают в изнасиловании пенсионерки возле кладбища.