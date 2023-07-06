В Москве супруги-пенсионеры месяц пролежали мертвыми в квартире

На Ленинском проспекте в Москве найдены умершие больше месяца назад супруги-пенсионеры, которые старались никогда не расставаться.

Об этом сообщает mk.ru.

Пожилые люди умерли практически одновременно. Известно, что 93-летний мужчина и 84-летняя женщина жили одни, на улицу всегда выходили вместе.

В начале лета соседей пенсионеров стал беспокоить запах из квартиры на 8 этаже. Сначала они предположили, что жильцы уехали в санаторий, а дома оставили мусор. Однако вскоре запах стал усиливаться и соседям даже пришлось заклеивать скотчем замочную скважину.

Спустя месяц, 5 июля, на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они вскрыли дверь и нашли супругов в разных комнатах мертвыми. Как оказалось, первым умер мужчина, позже скончалась и его супруга. К паре приходил социальный работник, однако по неустановленной причине последний месяц он не посещал пенсионеров. Дети умерших живут в Германии.

В Раменском 78-летняя женщина и ее 50-летняя дочь были найдены в квартире. Трупный запах смогла почувствовать только беременная соседка. По предположениям, смерть пенсионерки наступила естественным путем, а ее психически нездоровая дочь, которая не выходит из дома умерла, вероятно, от голода.