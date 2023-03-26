Мать с задыхающимся ребенком выставили из частной скорой помощи в Подмосковье

13-летний мальчик был на лечении в больнице города Видное с диагнозом двусторонняя пневнония. Ребенок дышал только с помощью кислородной маски. Поскольку ему становилось хуже, родители приняли решение отвезти мальчика в Москву, вызвав частную скорую помощь.

По телефону диспетчер заявил цену в 30 тысяч рублей — 15 тысяч за вызов, 200 рублей за километр и 4 тысячи за кислород. Мать и ребенок уже ехали в скорой, и отец отправил деньги.

Фельдшер увидел сумму в 30 тысяч и устроил истерику. Потребовав 100 тысяч, сотрудник высадил женщину с ребенком прямо на улице и уехал. Отцу пришлось срочно вызывать вторую машину.

Ребенка успели доставить в московскую больницу, сейчас он находится на лечении. Фирма сообщила, что уволила сотрудника, однако отец намерен обратиться в следственный комитет, прокуратуру и суд.