В Москве студент пережил клиническую смерть при катании на американской горке

В Москве студент колледжа пережил клиническую смерть - это произошло при катании на американской горке в парке «Остров мечты». При этом аттракцион был полностью исправен – посетителю стало плохо на горке «Полет в тоннеле».

Подробности инцидента, а также комментарий парка приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 18-летний студент выбрал аттракцион, в котором поезд несется со скоростью 80 км/ч с мертвыми петлями и подъемами на 24 метра. Что именно случилось во время катания - неизвестно. Мать рассказала, что сын проглотил язык.

Как только аттракцион остановили, подошел дежурный врач. На место вызвали скорую.

Врачи зафиксировали внезапную клиническую смерть и отек мозга. Парня отвезли в реанимацию, он в тяжелом состоянии.

В парке «Остров мечты» в свою очередь сообщили: «У посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем».

Сначала парню оказывал помощь дежурный врач, затем его забрала бригада скорой помощи. Уточняется, что состояние посетителя не вызывало нареканий.

«Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт...», - сообщили в пресс-службе парка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое детей получили травмы на американских горках. Из-за резкого торможения дети 6 и 11 лет ударились об элементы карусели.