В Москве стендап-комик стал наркокурьером и попался полиции

Стендап-комик из Москвы решил сменить профессию — и, став наркокурьером, угодил в руки полицейских. Подробности неудачного карьерного маневра юмориста приводит информагентство «Регнум».

29-летний мужчина был остановлен патрульными на одной из улиц района Северное Бутово на юге Москвы для проверки документов. Во время беседы со стражами порядка молодой человек заметно нервничал и вел себя крайне странно. С связи с этим правоохранители приняли решение досмотреть его. Как выяснилось — не зря.

«Во время досмотра вещей 29-летнего мужчины были обнаружены шесть свертков с наркотическим веществом внутри. Пакетики были изъяты и направлены на экспертизу. В отношении молодого человека начата проверка по подозрению в хранении и сбыте наркотиков», — рассказал собеседник агентства.

Знакомые задержанного рассказали, что прежде мужчина принимал участие в стендап-проектах и посещал открытые микрофоны.

«Он раньше пробовал выступать, шутил вроде даже смешно. Но, судя по всему, карьера комика у него не задалась, раз он пошёл работать закладчиком», — сообщил один из них.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.

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