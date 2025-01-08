Житель Красноярска обнаружил рекламу наркотиков на пачке кураги

Житель Красноярска обнаружил рекламу наркошопа на упаковке сухофруктов, купленных в гастрономе. Об этом 8 января сообщила Газета.Ru.

По данным издания, покупка была совершена в одном из местных магазинов. Мужчина приобрел упаковку кураги с напечатанным на ней кюар-кодом. Отсканировав его, он попал на страницу онлайн-магазина, торгующего запрещенными веществами.

В региональном МВД заявили, что начали проверку по данному инциденту. Обстоятельства нанесения кьюар-кода на картонную коробку выясняются.

Ранее мы писали о том, что общественники из движения «Сорок сороков» попросили проверить музыкальную группу Gayazovs Brothers на пропаганду наркотиков. Поводом для обращения стали некоторые обороты из исполненной коллективом песни «Пьяный туман».