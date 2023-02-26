12:53, 26 февраля 2023
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В Петербурге шестилетний ребенок выбрасывал из окна игрушки и едва не выпал вниз
Пожарные спасли 6-летнюю девочку, которая едва не выпала из окна 4 этажа в Петербурге.
Фото: freepik
В Калининском районе Петербурга маленькая девочка находилась дома одна и едва не выпала из окна четвертого этажа.
Дело в том, что 6-летний ребенок стоял около открытого окна, выбрасывал свои игрушки и смотрел вниз. Заметив опасность, соседи дома вызвали службу МЧС и полицию.
Спасатель забрался в квартиру по приставной лестнице и сидел с малышом до прибытия взрослых.
Оказалось, что девочку оставила бабушка, которая ушла по делам.
Источник фото:freepik
Источник:Невские новости
Автор:Галина СьюТеги: