В Петербурге шестилетний ребенок выбрасывал из окна игрушки и едва не выпал вниз

В Калининском районе Петербурга маленькая девочка находилась дома одна и едва не выпала из окна четвертого этажа.

Дело в том, что 6-летний ребенок стоял около открытого окна, выбрасывал свои игрушки и смотрел вниз. Заметив опасность, соседи дома вызвали службу МЧС и полицию.

Спасатель забрался в квартиру по приставной лестнице и сидел с малышом до прибытия взрослых.

Оказалось, что девочку оставила бабушка, которая ушла по делам.