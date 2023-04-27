В Москве спецназовец Росгвардии устроил дебош в магазине из-за 19 рублей и попал под суд

В Москве задержали бойца спецназа «Витязь» Росгвардии и бывшего IT-специалиста за устроенный дебош в магазине. Мужчина пытался купить сигареты, но у него не оказалось полной суммы. Тогда он и вышел из себя. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным источника, инцидент произошел 6 января текущего года. 33-летний росгвардеец отправился в продуктовый на Щербаковской улице в столице. Россиянину были необходимы сигареты, и он взял с собой 200 рублей, чтобы приобрести пачку. Однако на кассе ему сообщили, что его покупка обойдется ему в 219 рублей, чего мужчина совершенно не ожидал.

Разозлившись, боец начал скандалить с продавцом и в ходе конфликта стал стрелять в потолок из травматического пистолета. Сотрудники магазина вызвали полицию, которая задержала дебошира. Правда, как уточнил адвокат, росгвардейцу все-таки удалось покурить – в соседнем продуктовом цены его полностью устроили.

В итоге правоохранители возбудили дело по статье «Хулиганство, совершенное с использованием оружия или связанное с сопротивлением сотрудникам правоохранительных органов». Обвиняемый уклоняться от наказания не стал. Ему назначили домашний арест, который 26 апреля был продлен до 17 июня. А грозит ему до семи лет лишения свободы.

Ранее в Индии мужчина устроил дебош в самолете. Он вступил в конфликт с попутчиком и помочился на него.