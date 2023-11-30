В Москве сотрудников научного центра эвакуировали из-за разбитой ампулы с бромом

В Московском центре инновационных технологий в здравоохранении на проспекте Вернадского произошла утечка брома. На место происшествия выехала мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

По словам источника РИА Новости, разбилась ампула с токсичным веществом. Из здания пришлось эвакуировать более научных 200 сотрудников.

При этом в центре инновационных технологий опровергли информацию об утечке.

«Это не у нас произошло, это произошло в Сеченовке», - сказал собеседник агентства.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, ампула с бромом разбилась в Институте Фармации Сеченовского медуниверситета, в здании на проспекте Вернадского.

Бром разъедает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание может вызвать реакции, похожие на приступ астмы.

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