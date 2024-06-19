Звезда «Диверсанта» Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом: съел готовую еду

Актер Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом после того, как съел готовую еду. Как сообщает Telegram-канал 112, артист находится в одном из столичных учреждений.

По данным источника, он был дома, когда почувствовал себя плохо. Это случилось после еды. Мужчина употребил готовую еду. Врачи осмотрели актера и приняли решение о госпитализации. Отмечается, что пациент находится в состоянии средней степени тяжести, перенес некоторые процедуры, но пока остается в стационаре. Необходимо еще несколько дней, чтобы ему стало легче.

Сам Алексей Бардуков пока не выходил на связь. Зрителям он запомнился по главной роли в сериале Леонида Филатова «Диверсант».

Напомним, что в последнее время в СМИ регулярно появляется информации о госпитализированных с ботулизмом жителей сразу нескольких городов. Все они ели готовую еду и почувствовали себя плохо. 15 июня разгорелся скандал вокруг службы доставки еды «Кухня на районе». Выяснилось, что ботулотоксин содержался в консервированной фасоли.

Ранее мы писали о том, что у съевших опасные салаты в Подмосковье начали массово происходить инсульты. У троих жителей выявили инсульт, а восемь человек подключили к аппарату ИВЛ (Искусственной вентиляции легких).