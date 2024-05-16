В Иркутской области муж зарезал жену в ЗАГСе во время оформления развода

В Иркутской области, в городе Саянске, произошло убийство в ЗАГСе. Мужчина зарезал собственную жену во время подачи заявления на развод. Об этом сообщает Telegram-канал регионального СК.

Как стало известно, супруги пришли официально оформить расставание 16 мая. Однако в какой-то момент 25-летний мужчина неожиданно достал нож и напал на 21-летнюю избранницу. Несколько раз он ударил ее оружием, нанеся ей смертельные раны. Девушка скончалась на месте до приезда медиков.

После произошедшего жителя Саянска задержали. Охранники передали его полиции. Что именно заставило его расправиться с бывшей возлюбленной, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее на Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы, на которую забралась в попытке сделать эффектное селфи. Приземлилась школьница на голову и получила множественные переломы. На данный момент она находится в больнице.