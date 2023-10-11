В Москве школьник потратил на онлайн-казино два миллиона из заначки родителей

16-летний подросток из Москвы захотел поиграть в онлайн-казино и взял у родителей два миллиона рублей. Однако все деньги достались его знакомому. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Еще в конце августа мальчику предложили подзаработать. Ему нужно было прийти в гости к другу и поиграть там в онлайн-казино. Десятиклассник взял заначку родителей, которая должна была пойти на строительство дома, и завел деньги на аккаунт. Долго играть не удалось, поскольку в квартиру к приятелю пришел отец.

Вернувшись домой, подросток обнаружил, что его аккаунт кто-то заблокировал. Как оказалось, школьник так торопился, что не успел разлогиниться, а два миллиона ушли в карман его знакомому.

Мальчик решил встретиться с приятелем, только вот тот приехал не один. С ним были трое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ и налоговой службы. Они убедили школьника в том, что деньги вернуть не получится, к тому же это, скорее, он должен отдать знакомому еще миллион.

Подросток сбежал со встречи, а родителям побоялся рассказать о случившемся. И вот недавно ему позвонила мама. Женщина спросила у сына, где деньги, которые были отложены на строительство. Тогда мальчик во всем признался, а потом передал эту же информацию стражам правопорядка.

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