Ревнивец из Пермской области взорвал квартиру возлюбленной

Ревнивый житель города Кизел Пермского края организовал взрыв в квартире своей возлюбленной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на Пролетарской улице.

«Мужчина зашел в квартиру 51-летней жительницы и из ревности порезал ей ножом резиновый шланг на газовой плите, после чего скрылся с места происшествия. Через некоторое время раздался хлопок», — приводит РЕН ТВ слова источника.

В результате взрыва началось возгорание на 18 квадратных метрах, была повреждена кирпичная стена и выбило стекла в двух квартирах. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Виновника произошедшего задержали. Выяснилось, что 55-летний мужчина уже был ранее судим, в том числе за изнасилование и кражу.

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