В Москве школьница выстрелила в одноклассника на уроке русского языка

В одной из московских школ 13 марта произошел инцидент. Ученица девятого класса выстрелила из пневмонического пистолета прямо в 15-летнего подростка. Об этом РЕН ТВ сообщил осведомленный источник.

По информации издания, происшествие случилось на уроке русского языка. Девочка принесла в стены учебного заведения оружие и использовала его на своем однокласснике. Мальчик остался жив, но его доставили в больницу для стабилизации состояния. Медики выявили у пострадавшего ушибы в области шеи и лица.

Подростка довольно быстро отпустили домой после оказания помощи. Его отец после случившегося заявил, что выстрел был совершен из игрушечного пистолета. Однако правоохранительные органы все равно начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

Ранее в одной из столичных школ в районе Новокосино произошла жестокая драка, после которой один из учеников оказался в больнице. Выяснилось, что над учеником долгое время издевались сверстники. С первого класса он учился с одним из участников потасовки, однако по мере взросления он стал проявлять агрессию. Драки случались довольно часто, но известно стало только о последнем инциденте.